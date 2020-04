Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

WISSEN – Wissen Köttingerhöhe „Hierzuland“ im SWR-Fernsehen – Das Kamerateam des SWR besuchte Ende März auch die Backstube Müller, ehedem Bäckerei Rödder, an der Hachenburger Straße im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Dort hält man trotz der Coronakrise die Stellung. Gedreht werden konnte aber trotzdem nur eingeschränkt, bedauert Dirk Müller, der den traditionsreichen Betrieb im Oktober 2018 übernommen hat. Jetzt hofft man, dass die Kunden der Backstube treu bleiben. Wenn man im Moment auch nur einzeln eintreten darf, hat sich an den Öffnungszeiten nichts geändert. Die beiden Fachverkäuferinnen freuen sich aber auch auf die TV-Reportage, die am heutigen Donnerstag um 18:45 Uhr unter „Hierzuland“ im SWR-Fernsehen läuft.