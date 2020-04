Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Appell zum Osterwochenende – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.407 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 52 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 103 1 Altenkirchen 76 Alzey-Worms 107 1 Bad Dürkheim 244 4 Bad Kreuznach 145 1 Bernkastel-Wittlich 98 Birkenfeld 51 Bitburg-Prüm 126 2 Cochem-Zell 121 Donnersbergkreis 81 1 Germersheim 101 1 Kaiserslautern 80 Kusel 69 Mainz-Bingen 234 3 Mayen-Koblenz 289 3 Neuwied 192 2 Rhein-Hunsrück 130 Rhein-Lahn-Kreis 123 2 Rhein-Pfalz-Kreis 149 2 Südliche Weinstr. 125 Südwestpfalz 80 2 Trier-Saarburg 127 3 Vulkaneifel 89 1 Westerwaldkreis 257 8 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 27 Kaiserslautern 82 1 Koblenz 199 8 Landau i.d.Pfalz 49 Ludwigshafen 160 1 Mainz 317 1 Neustadt Weinst. 81 1 Pirmasens 24 Speyer 41 Trier 83 Worms 121 3 Zweibrücken 26

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Appell zum Osterwochenende

„Ich bin stolz auf das solidarische Verhalten der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer in dieser Zeit. Die Corona-Pandemie verlangt uns allen viele Entbehrungen ab. Wir meistern sie gemeinsam und am kommenden Wochenende werden wir dies wieder unter Beweis stellen“, betonte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit zuversichtlichem Blick auf die kommenden Feiertage.

Das Gesundheitsministerium ruft die Bevölkerung weiter dazu auf, Kontakte zu reduzieren und dort, wo sie nicht zu vermeiden und aufgrund der Corona-Verordnung zulässig sind, den Sicherheitsabstand und die Hygienevorgaben zu achten.

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Mir ist bewusst, dass sich viele Menschen wieder nach einer Normalisierung des Alltags sehnen und ersten Studien zeigen, dass die getroffenen Maßnahmen bereits Wirkung bei der Ausbreitung des Virus entfalten. Das ist der Erfolg der Anstrengungen aller Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Wir müssen aber noch weiter durchhalten, damit das Gesundheitswesen wie bisher vorbildlich auf die langsamer steigenden Krankheitsfälle reagieren und sich vorbereiten kann“, appellierte die Gesundheitsministerin.

Gerade die gewohnten familiären Zusammenkünfte werden in diesem Jahr nicht im gleichen Umfang stattfinden können. Auch Kurzurlaube mit Camping- oder Wohnwagen werden nicht möglich sein. Der Betrieb von Wohnmobilstell- und Campingplätzen ist für touristische Zwecke untersagt. Dies gilt auch für das Parken auf allen öffentlichen und nichtöffentlichen Parkplätzen aus diesem Grund und ist von den Kreisordnungsbehörden zu untersagen.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.