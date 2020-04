Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Aktuelle Lage der CORONA im Landkreis Neuwied – Insgesamt gibt es 190 positive Corona Fälle im Kreis Neuwied. Diese teilen sich wie folgt auf die Kommunen auf:

Stadt Neuwied: 69

VG Asbach: 29

VG Bad Hönningen: 12

VG Dierdorf: 5

VG Linz: 19

VG Puderbach: 9

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 29

VG Unkel: 18

Die Fieberambulanz und die Hotline des Gesundheitsamt haben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen bzw. sind nicht besetzt. An Karsamstag ist die Fieberambulanz von 10-12 Uhr geöffnet und die Hotline von 10-15 Uhr erreichbar. Die landesweite Corona-Hotline 0800 99 00 400 ist rund um die Uhr erreichbar.

Ab kommenden Dienstag wird eine 6. Corona-Ambulanz in Rheinbreitbach im katholischen Pfarrheim in Betrieb gehen. Auch in Puderbach wird es kurzfristig eine weitere Corona-Ambulanz geben. Hier laufen derzeit die Vorbereitungen.