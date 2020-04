Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

NEUWIED – Online mit dem KiJub rätseln und Preise gewinnen – Ferienspaß in Corona-Zeiten: Mit einem umfangreichen Angebot an bunten Seiten lädt das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied zurzeit auf seiner Homepage zu originellen Online-Freizeitaktivitäten ein. Ab der Woche nach Ostern gibt es weitere Spiele, Experimente und Rezepte zu entdecken. Ganz neu sind die „Rätselferien“. Unter www.kijub-neuwied.de gibt`s vom 14. bis 17. April täglich neue knifflige Rätsel, die alleine oder gemeinsam mit Geschwistern und Eltern gelöst werden können. Wer noch am gleichen Tag die richtige Lösung unter dem Betreff „Rätselferien“ an kijub@neuwied.de schickt, kann tolle Preise gewinnen. Dabei sollte auch die Postadresse angegeben werden. Jeweils am Folgetag werden die Lösungen auf den Rätselseiten veröffentlicht. Die Gewinner werden nach den Osterferien ermittelt.