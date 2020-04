Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

KOBLENZ – Jetzt Plätze sichern: Postdoktorandinnen-Programm der Hochschule Koblenz startet in die nächste Runde –Anmeldungen ab sofort möglich – Das beliebte Postdoktorandinnen-Programm der Hochschule Koblenz, startet – dieses Jahr online – am 19. Juni 2020 bereits in die fünfte Runde. Das Programm richtet sich an Frauen am Ende und/oder nach der Phase der Promotion und ist für alle Fachrichtungen geöffnet. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 08. Mai möglich, die Teilnahme ist kostenfrei. Zu den Bausteinen des Programms gehören die Beratung bei der Karriereplanung und dessen Umsetzung, Weiterqualifizierungsangebote, ein Peer-Mentoring, die Vernetzung mit der Wissenschaftsgemeinschaft sowie der Ausbau von wissenschaftlicher Reputation und des Expertinnenstatus.

Die Beratungsphasen und die Weiterbildungsangebote orientieren sich insbesondere an den gesetzlichen Berufungsvoraussetzungen hinsichtlich einer Professur an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Dabei werden die wissenschaftliche Qualifikation, die Berufserfahrung und die pädagogische Eignung in den Fokus genommen. Gerahmt wird das Programm durch einen virtuellen Auftaktworkshop am 19. Juni 2020, ein Halbzeittreffen und eine Abschlussveranstaltung im Sommer 2021.

Das Ziel des Programms ist, Nachwuchswissenschaftlerinnen am Ende und/oder nach der Phase der Promotion (Post-Doc-Phase) zu beraten, zu begleiten und weiterzuqualifizieren. Die Teilnehmerinnen sollen das Rüstzeug für eine Karriere als Hochschulprofessorin erhalten beziehungsweise für diesen Karriereweg interessiert werden. Langfristig zielt das Programm auf die Erhöhung der Anzahl von Frauen auf Professuren an den Hochschulen ab, vor allem in den Bereichen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind.

Weitere Informationen zum Postdoktorandinnen-Programm der Hochschule Koblenz finden sich im Internet unter www.hs-koblenz.de/prodoc/. Interessierte Frauen können sich mit einem Motivationsschreiben und einem Lebenslauf (per Mail oder Post) für die Teilnahme bewerben. Nach Eingang der Bewerbungen werden individuelle Auswahlgespräche geführt.

Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt zeitnah nach den Gesprächen. Die Teilnahme an dem Programm ist kostenfrei.

Weitere Informationen erteilt die Projektkoordinatorin Dr. Kerstin Schiele, Hochschule Koblenz, Gleichstellungsbüro, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz, Tel.: 0261 9528 563, E-Mail: schiele@hs-koblenz.de.