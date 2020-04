Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

PRACHT – Hilfsangebot für Prachter Bürger – Einkaufsservice in Pracht wird angenommen – Die Ortsgemeinde Pracht hat seit dem 20. März einen Einkaufsservice zur Grundversorgung für ältere Menschen und Personen in häuslicher Quarantäne eingerichtet. Ebenso besteht die Möglichkeit Gespräche am Telefon oder per E-Mail mit dem Ortsbürgermeister zu führen. Der Service richtet sich an Personen, die ihre Grundversorgung aufgrund der aktuellen Lage nicht über Familienangehörige oder Nachbarschaftshilfe sicherstellen können. Sollte in dieser Hinsicht Hilfe benötigt werden, steht Ortsbürgermeister Udo Seidler als Ansprechpartner für die Ortsgemeinde Pracht zur Verfügung. Bestellungen werden am Vortag bis 17:00 Uhr entgegengenommen unter Tel. Nr.: 67245 oder Handy: 0170 1850952 oder per E-Mail an udoseidler@t-online.de. Der Ortsbürgermeister wird mit Unterstützung von Hilfspersonen die Bestellungen erledigen. Es haben sich bereits elf Personen aus Pracht gemeldet, die den Ortsbürgermeister bei der Umsetzung des Hilfsangebotes unterstützen. In der vergangenen Woche kam der Einkaufsservice bereits zu Stande und die Person wurde mit Lebensmittel versorgt. Dieses Angebot gilt vorläufig bis zum 18. April.