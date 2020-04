Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

WISSEN – Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe – Auch die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe musste ihre Pforten schließen. Erhalten geblieben ist lediglich eine Art Notbetrieb mit vier oder fünf betreuten Kindern und natürlich entsprechend weniger Erzieherinnen. Viel Zeit man deshalb für allerlei Spiele. Und sogar der Osterhase hat schon den Weg in die Einrichtung gefunden. Er hat bei Nacht und Nebel Nester voller Eier und Süßigkeiten geliefert Am Zaun vor dem Kita-Gebäude haben die Mitarbeiter ein Banner mit der Aufschrift „Wir vermissen Euch“ befestigt. Es soll zeigen, dass man an die Kinder denkt und auf ein baldiges Ende der Krise hofft.

Im Februar 2017 übergab die einheimische Künstlerin Waltraud Schulz ein selbst angefertigtes Bild mit Köttinger Motiven an die Tagesstätte. Dazu gehörte auch dieses Schweinchen mit dem Monogramm von Frau Schulz, das alle Kinder bekamen. Die Köttingerhöhe heißt nämlich im Volksmund liebevoll „Figgesjeshüh“, womit man hier inzwischen auch gut leben kann.