Veröffentlicht am 8. April 2020 von wwa

REGION – Der rheinland-pfälzische Handel: Helden des Alltags sind allgegenwärtig – Die rund 300.000 Beschäftigten des stationären Einzelhandels sowie die rund 100.000 Beschäftigten des Groß- und Außenhandels in Rheinland-Pfalz, leisten derzeit übermenschliches. „Egal ob es an der Bedienungstheke, an der Kasse, beim Auffüllen oder in der Warenversorgung durch den Groß- und Außenhandel ist; Wir sind unheimlich stolz auf jede einzelne Hand“, betont Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleiterin Handel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Sie richtet ihren Appell direkt an die Beschäftigten: „Wir verneigen uns vor Euch und sagen Danke! Danke, für euren Mut, euer unermüdliches Engagement und das Lächeln, dass ihr uns ins Gesicht zaubert.“

Di Silvestre richtet aber zugleich einen Appell an die Konsumenten: „Halten Sie sich bitte an die Anweisungen in den Märkten, schützen Sie ihre Verkäuferin vor Ort!“ Viele Beschäftigte der Branche berichten ver.di, dass Regelverstöße die Arbeit erschweren. Das Benutzen des Einkaufswagens als natürlicher Abstandshalter müsse genauso selbstverständlich sein wie der gebührende Abstand zum Personal.

Auch bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung möchte sich Di Silvestre bedanken: „Es ist schön zu sehen, dass der grundgesetzliche Schutz des arbeitsfreien Sonntags auch in Krisensituationen für die Beschäftigten garantiert ist. Dies ist auch weiterhin ein wichtiger Aspekt zum Schutze der Beschäftigten.