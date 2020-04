Veröffentlicht am 8. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Virus: Zahl der Infektionen im Kreis steigt auf 76 – Am Mittwoch, 8. April, 12 Uhr, ist die Zahl der Covid-19-Infektionen im Kreis auf 76 geklettert. Am Vortag waren es 72. 48 Personen gelten derzeit als geheilt. Sechs Personen aus dem Kreis werden in den Krankenhäusern Kirchen und Siegen behandelt, hinzu kommen die beiden aus Norditalien stammenden Patienten, die Ende vergangener Woche im Krankenhaus in Kirchen aufgenommen wurden.

Die Übersicht der Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen zum Vortag:

VG Altenkirchen-Flammersfeld: 15 (+1)

VG Betzdorf-Gebhardshain: 15 (+2)

VG Daaden-Herdorf: 16

VG Hamm: 0

VG Kirchen: 22

VG Wissen: 8 (+1)