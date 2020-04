Veröffentlicht am 8. April 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall in Bad Marienberg – eine Person schwer verletzt – Am Dienstagnachmittag, 07. April 2020, kam es in der Jahnstraße in Bad Marienberg (Höhe Netto-Markt) zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten PKW. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei wurde eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwei beteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei