Veröffentlicht am 8. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreative Kinder gefragt: Wettbewerb der Kreisjugendpflege läuft – Teilnahme bis 19. April möglich – Workshop mit Comiczeichner Christoph Jansen zu gewinnen – Der Kreativwettbewerb „Wie die Zeit vergeht“ der Kreisjugendpflege Altenkirchen ist gestartet. Kinder aus dem Kreis Altenkirchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind eingeladen, Fotos zu mailen von selbst gebastelten heimischen Kunstwerken und gemalten Bildern. Die Bilder und Kunstwerke sollen während der diesjährigen Osterzeit entstehen. Einsendeschluss ist der 19. April. Die Fotos der Kunstwerke sind an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: kreativ.wettbewerb@kreis-ak.de.

Thematisch macht der Wettbewerb keine Vorgaben oder Einschränkungen. Zugelassen sind sämtliche Mal- und Basteltechniken. Die Kinder sind frei in ihrer kreativen Gestaltung. Maximal dürfen zwei fotografierte Werke pro teilnehmendem Kind eingesendet werden, und zwar in einem gängigen Dateiformat (JPG, PNG, BMP, GIF, TIF). Die Dateigröße soll 5 MB pro Bild nicht überschreiten. Dazu sind Vor- und Nachname des Kindes und eines Erziehungsberechtigten, Adresse, Telefon und das Alter des Kindes anzugeben, außerdem wird eine Erläuterung je Kunstwerk von maximal 100 Wörtern erbeten.

Die Bildrechte bleiben bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber mit der Einsendung wird die Kreisverwaltung Altenkirchen berechtigt, die eingereichten Fotos für die Pressearbeit und für die Präsentation in einer Ausstellung zu verwenden. Die Teilnehmenden erklären ihr Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung der Bilddateien. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen (Kontakt der Kreisjugendpflege für Rückfragen: Tel.: 02681 – 812513 oder 812543). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden im Rahmen der Prämierung per E-Mail benachrichtigt. Ermittelt werden die Gewinner von einer fachkundigen Jury. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Kinder der hauptamtlichen Beschäftigten und deren Angehörigen der Kreisverwaltung Altenkirchen, der kreiseigenen Schulen, des Abfallwirtschaftsbetriebes und der kulturellen Einrichtungen. Die zwölf besten Preisträger werden kostenfrei zur Teilnahme an einem zweitägigen Wochenend-Workshop mit dem bekannten Kölner Comiczeichner Christoph Jansen eingeladen, sobald die Corona-Lage sich entspannt hat.