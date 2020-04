Veröffentlicht am 8. April 2020 von wwa

WISSEN – Einbruch in das Bahnhofsgebäude mit anschließender Widerstandshandlung – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Dienstag, 07. April 2020, um 02:20 Uhr eine aufgebrochene Tür am Bahnhofsgebäude in Wissen gemeldet. Die Beamten der PI Betzdorf und ein hinzugezogener Diensthundeführer konnten im Gebäude einen aus der VG Hamm stammenden 20jährigen jungen Mann antreffen.

Bei der Personalienfeststellung leistete der junge Mann Widerstand. Er musste gefesselt werden und wurde in Gewahrsam genommen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann am frühen Morgen entlassen. Im Rahmen der Überprüfung wurde bekannt, dass er in Wissen und Umgebung schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Quelle: Polizei