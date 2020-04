Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN – Dr. Lukas Scheef ist neuer Professor im Fachbereich Mathematik und Technik am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz – Der Fachbereich Mathematik und Technik am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in Remagen erhält Verstärkung: Zu Beginn des Sommersemesters hat Dr. Lukas Scheef eine Professur im Studiengang Sportmedizinische Technik übernommen. Schwerpunkt der Lehrtätigkeit des ehemals leitenden Physikers der Radiologischen Universitätsklinik Bonn sind neben den Grundlagen der Medizin auch die Themen Physiologie und Ergonomie.

Lukas Scheef studierte in Bonn Physik und Medizin und war bereits zwischen 2010 und 2013 als Gastdozent im Fachbereich Mathematik und Technik am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz tätig. Während seines Studiums der Physik an der Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität in Bonn entschied er sich nach wenigen Semestern zusätzlich ein Medizinstudium zu beginnen. Nach einem Auslandaufenthalt am Dartmouth College in New Hampshire, USA, schloss er sein Physikstudium als Diplomphysiker ab. Im Jahr 2000 folgte der Abschluss des Medizinstudiums.

Im Rahmen seiner Tätigkeiten als Arzt und später als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leitender Physiker der Radiologischen Universitätsklinik Bonn, galt das Interesse von Dr. Lukas Scheef vor allen der klinischen funktionellen Bildgebung, einem Verfahren zur Erfassung der Gehirnfunktion mit dem MRT. Der wissenschaftliche Schwerpunkt seiner Forschung lag auf der Früherkennung neurodegenerativer Erkrankungen, wie der Alzheimer Demenz, der Untersuchung von Effekten von Sport auf das Gehirn, und dem Einsatz von multisensorischer Integration zum Bewegungslernen. In diesen Bereichen war Scheef als Arzt und Physiker auf für die technische Entwicklung der benötigten Geräte verantwortlich. Seit 2015 ist er darüber hinaus für den Bereich funktionelle Bildgebung am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Bonn beratend tätig.

„Ich hoffe, im Rahmen meiner Professur einen Teil meiner Arbeit fortführen zu können“, betont Lukas Scheef bei seiner Ernennung zum Professor, „mir liegt es vor allen Dingen am Herzen, den Studierenden die Methoden der funktionellen Bildgebung näher zu bringen, um ihnen somit auch zusätzliche berufliche Tätigkeitsfelder zu erschließen.“ Der Familienvater ist seiner Heimat Bonn bis auf kurze Unterbrechungen während des Studiums treu geblieben. Am Remagener Campus der Hochschule Koblenz, unweit von Bonn, hält Scheef Vorlesungen über Ergonomie, die Grundlagen der Medizin, Sportphysiologie, Psychophysiologie und über die modernen Verfahren der strukturellen und funktionellen Gehirnbildgebung. Aufgrund der aktuellen Situation finden diese derzeit in digitaler Form statt.

Scheef strebt außerdem eine Akkreditierung des RheinAhrCampus als „National Instruments LabView Academy“ an. Damit könnten Studierende ein von der Industrie anerkanntes Zertifikat über die erworbenen LabView-Programmierkenntnisse erlangen und somit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich verbessern.

Die Hochschule Koblenz heißt Dr. Scheef als Professor herzlich willkommen und wünscht ihm einen guten Start.