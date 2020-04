Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

NEUWIED – Unterführung am Schlosspark am 20. April gesperrt – Wegen einer Brückenprüfung muss am Montag, 20. April, die Unterführung Am Schloßpark/Einmündung B 42 in Neuwied für den Verkehr in der Zeit von 8 bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.