Veröffentlicht am 7. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: COVID-19-Register für Rheinland-Pfalz gestartet – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.052 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 43 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 99 1 Altenkirchen 71 Alzey-Worms 103 Bad Dürkheim 230 4 Bad Kreuznach 136 1 Bernkastel-Wittlich 87 Birkenfeld 47 Bitburg-Prüm 125 2 Cochem-Zell 116 Donnersbergkreis 73 1 Germersheim 91 1 Kaiserslautern 71 Kusel 63 Mainz-Bingen 205 2 Mayen-Koblenz 272 3 Neuwied 172 2 Rhein-Hunsrück 125 Rhein-Lahn-Kreis 115 2 Rhein-Pfalz-Kreis 137 2 Südliche Weinstr. 124 Südwestpfalz 77 2 Trier-Saarburg 115 3 Vulkaneifel 86 1 Westerwaldkreis 207 5 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 27 Kaiserslautern 74 1 Koblenz 183 7 Landau i.d.Pfalz 45 Ludwigshafen 149 Mainz 277 Neustadt Weinst. 75 1 Pirmasens 24 Speyer 37 Trier 75 Worms 114 2 Zweibrücken 25

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Melde­adresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

COVID-19-Register für Rheinland-Pfalz gestartet

Die Behandlung von COVID-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern sowie deren Krankheitsverläufe werden künftig landesweit dokumentiert – mit dem neuen COVID-19-Register, das bereits am Wochenende gestartet ist. Gesundheits­ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Das neue klinische Register in Rheinland-Pfalz wird wichtige Erkenntnisse über Patienten mit COVID-19-Infektion sowie die aktuelle Behandlung liefern, aber auch zu besonderen Risikofaktoren bestimmter Patienten­gruppen. Alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz erhalten damit Informationen über den derzeitigen Behandlungsstand ihrer eigenen aber auch aller anderen COVID-19-Patientinnen und -Patienten des Landes. Ressourcen können so zielgerichtet eingesetzt und fundierte Entscheidungen getroffen werden. Davon profitieren alle Beteiligten, insbesondere die Beschäftigten im Gesundheitswesen und die Patientinnen und Patienten.“

Das Register wurde von dem Institut für Herzinfarktforschung (IHF) Ludwigshafen initiiert und wird durch das Land finanziell gefördert. Studienleiter Dr. Anselm Gitt, Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des IHF: „Das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz wird möglichst alle Patientinnen und Patienten dokumentieren, die wegen einer COVID-19-Infektion stationär in Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz behandelt werden. Die Teilnahme ist für die Patienten freiwillig auf der Grundlage einer transparenten Aufklärung und Einwilligungs­erklärung. Der Schutz personenbezogener Daten wird großgeschrieben und die gesamte Studie ist von der zuständigen Ethikkommission der Landesärztekammer genehmigt und befürwortet. Wir erhoffen uns schnell wichtige Daten zur Symptomatik und der derzeitigen Therapie dieser neuen COVID-19-Infektions-Erkrankung sowie über den klinischen Verlauf der COVID-19-Patienten. Diese Daten werden zum besseren Verständnis der Erkrankung und damit auch zur besseren Versorgung beitragen können.“

Aktuell hat die Ministerin die Krankenhäuser im Land über das Register informiert und eindringlich um aktive Teilnahme gebeten. Die in den Krankenhäusern erhobenen Daten werden im Institut für Herzinfarkt-Forschung (IHF) Ludwigshafen zusammengeführt und ausgewertet.

AOK unterstützt das Land bei der Verteilung von Schutzausrüstung

Um Schutzausrüstung regional an ambulante und stationäre Einrichtungen der Pflege verteilen zu können, haben das Gesundheitsministerium und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland vereinbart, dass die AOK als Lager- und Ausgabeanlaufstelle in Rheinland-Pfalz fungiert und zu diesem Zweck räumliche und personelle Kapazitäten bereitstellt. Meldungen der Einrichtungen und Pflegedienste über den Bedarf erfolgen an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, die weiteren Abläufe so unbürokratisch wie möglich. Insbesondere die kontaktlose Übergabe des Materials ist wichtig. „Ich danke der AOK für ihre Hilfsbereitschaft und Unterstützung bei der Verteilung von Schutzausrüstung. Diese Art der Zusammenarbeit ist vorbildlich und gerade in der Corona-Krise besonders wertvoll“, so Gesundheits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.