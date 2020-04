Veröffentlicht am 7. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Ausbreitung: Jetzt 72 Infektionen im Kreis – 45 Frauen und Männer gelten als geheilt – Auch am Dienstag, 7. April, bleibt es dabei: Der Landkreis Altenkirchen verzeichnet weiterhin moderate Zunahmen bei der Zahl der Covid-19-Infektionen: 72 sind es aktuell (Stand: 7. April, 11 Uhr), am Vortag waren es gegen Mittag 71. 45 Personen gelten als geheilt.

Drei Patienten aus dem Kreis befinden sich ebenso wie zwei aus Italien stammende Patienten weiterhin auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses zur Beatmung, ein weiterer Patient befindet sich in einer Siegener Klinik.

Die aktuelle Übersicht der Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen im Vergleich zum Vortag:

VG Altenkirchen-Flammersfeld: 14

VG Betzdorf-Gebhardshain: 13

VG Daaden-Herdorf: 16 (+1)

VG Hamm: 0

VG Kirchen: 22

VG Wissen: 7

Landrat Dr. Peter Enders nutzt die Bekanntgabe der neuesten Zahlen zu einem Appell mit Blick auf das bevorstehende Oster-Wochenende: „Wenn wir uns später einmal an das Osterfest 2020 erinnern werden, dann wissen wir schon heute: Es war alles anders. Und ich sage ganz bewusst: Es muss in diesen Tagen anders sein als all die Jahre zuvor, in denen wir es gewohnt waren, gemeinsam zu feiern, uns gegenseitig zu besuchen, Ausflüge zu machen.“ Enders ruft die Bevölkerung im Kreis Altenkirchen auf, sich weiterhin an die kontaktreduzierenden Maßnahmen zu halten: „Auch wenn es noch so schwer fällt und vielfach bitter weh tut: Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, die Risikogruppen zu schützen und die Krankenhäuser nicht zu überlasten! Wir haben das im Kreis in den letzten Wochen besonnen getan und bis heute im Vergleich zu anderen Regionen keine so dramatischen Entwicklungen bei den Covid-19-Erkrankungen zu verzeichnen. Dafür bin ich dankbar. Bitte helfen Sie mit, dass es so bleibt!“