WISSEN – Wissener Stadtteils Köttingerhöhe in „Hierzuland“ – Am Donnerstag, 9. April 2020, sendet der SWR ab 18:45 Uhr in der Reihe „Hierzuland“ ein Porträt des Wissener Stadtteils Köttingerhöhe. Ursprünglich hatte man sich bei den Dreharbeiten Ende März auf die Hachenburgerstraße konzentrieren wollen. Die Coronakrise machten den Fernsehleuten aber einen Strich durch die Rechnung. So war es nicht möglich der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ einen Besuch abzustatten. Die Einrichtung befindet sich im früheren Schulhaus der „Figgesjeshüh“, wie die Köttingerhöhe auch liebevoll genannt wird. Weiterhin war geplant, das Tanzstudio BALÉ vorzustellen. Einige Gruppen wie die „Golden Girls“ hatten schon fleißig für die Reportage geprobt. Leider blieb es dann bei einem Interview mit Roswitha Orthen, Eigentümerin des traditionsreichen

Gasthauses „P.O.“, in dem sich vor einigen Jahren die inzwischen überaus erfolgreiche Tanzschule mit ihren Akteuren im Alter zwischen 3 und 80 Jahren angesiedelt hat. Frau Orthen ist übrigens begeisterte Tänzerin bei den „Golden Girls“.

Nicht ganz so wie geplant verliefen auch die Dreharbeiten beim früheren „Bäcker Rödder“, heute Backstube Müller. Dort befindet sich das Probenlokal des MGV „Zufriedenheit“ Köttingerhöhe. Die Sänger hatten sich schon mächtig auf das TV-Team gefreut und sich bestens mit ihrem neuen Dirigenten Dominik Schönauer vorbereitet. Leider konnten sie ihre Kunst am vereinbarten Tag nicht vor der Kamera zeigen. Nun suchte

der SWR nach einem weiteren interessanten Drehort auf der „Figgesjeshüh“. Stadtbürgermeister Berno Neuhoff gab einen Tipp: „Gehen Sie doch nach Hof Paffrath, dort kann man die Köttingerhöhe noch ganz urig erleben“.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass hier die Zeit keinesfalls stehengeblieben ist. Vielmehr herrscht reger Betrieb mit Pferdefreunden aller Art. Vor allem Kinder sind bei den Schmidts stets herzlich willkommen und dürfen sich ausgiebig mit den Pferden beschäftigen. Einen Blickpunkt bilden auch die die Hochlandrinder mit ihren mächtigen Hörnern. An der nahen Kreisstraße stehen drei riesige Eichen, eine davon ist ein offizielles Naturdenkmal. Spaziergänger gehören hier zum festen Landschaftsbild. Die Fernsehleute filmten emsig; was davon schließlich zu sehen ist, zeigt sich am Donnerstag um 18.45 Uhr im Dritten Programm des SWR.