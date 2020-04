Veröffentlicht am 7. April 2020 von wwa

MUDERSBACH – Sachbeschädigungen an der Grundschule Mudersbach –Unbekannte Täter beschädigten zwei Fenster an der Grundschule in Mudersbach, Am Erlenwald. Vermutlich bereits in der vergangenen Woche wurde ein Dachfenster der Pausenhalle und ein Fenster zum Hauptgebäude durch Steinwürfe beschädigt. Der Schaden wurde am Montagmorgen, 06. April 2020, festgestellt. Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei