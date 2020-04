Veröffentlicht am 7. April 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Einbruch in Bäckerei in Birken-Honigsessen – In der Zeit von Sonntag bis Montag, 05. bis 06. April 2020, zwischen 12:30 und 04:00 Uhr drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hauptstraße in Birken-Honigsessen ein. In der Bäckerei wurde ein Behältnis aufgebrochen und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei