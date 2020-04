Veröffentlicht am 6. April 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 72 – Am Samstagabend, 04. April 2020, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 32jähriger Fahrzeugführer mit seiner Honda die K 72 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Elkhausen. Circa 100 Meter vor der Ortslage Bethlehem kam er in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und das Krad rutschte in einen entgegenkommenden Hyundai i10 eines 24jährigen Mannes. Der Kradfahrer blieb bei dem Sturz zum Glück unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei