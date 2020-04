Veröffentlicht am 6. April 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – eine Person verletzt – Am Freitagabend, 03. April 2020, gegen 21:14 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Corsa die Walzwerkstraße aus Richtung Frankenthal kommend in Richtung Marktstraße. Ausgangs der scharfen Rechtskurve am Kulturwerk geriet sein Fahrzeug vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis ins Schleudern. Der Pkw prallte zunächst gegen den hohen Bordstein, schleuderte dann über den Gehweg, durchbrach einen Metallzaun und kam nach ein paar weiteren Metern auf der Seite liegend auf dem Rangiergleis zum Stillstand. Beide Insassen konnten den Pkw verlassen. Der 16jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergung des Fahrzeugs musste der Zugverkehr gestoppt werden. Quelle: Polizei