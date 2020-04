Veröffentlicht am 6. April 2020 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfall auf der B 256 bei Bonefeld – Am Sonntagabend, 05. April 2020, ereignete sich um 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 zwischen Rengsdorf und Bonefeld. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 26jähriger Fahrzeugführer die zweispurige Bundesstraße in Richtung Bonefeld. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Erdwall. Das Fahrzeug wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam quer auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Unfall durch den 26jährigen Betroffenen selbst verursacht. Es fand keine Fremdberührung mit einem anderen Fahrzeug statt. Quelle: Polizei