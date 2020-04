Veröffentlicht am 6. April 2020 von wwa

HEIMBACH (Nahe) Verkehrsunfall auf der L 169 – eine Person tödlich verletzt – Aus ungeklärter Ursache kam es in der Nacht, 06. April 2020, gegen 02:00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Außerhalb der Ortslage Heimbach in Fahrtrichtung Hoppstädten kam es auf der L 169 zum Zusammenstoß zwischen zwei sich begegnenden Fahrzeugen. Ein 28jähriger Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt, ein 26jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, ein Gutachter ist eingeschaltet. Die L 169 war bis in die Morgenstunden gesperrt. Quelle: Polizei