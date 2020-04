Veröffentlicht am 4. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendarbeit und Sagt es weiter.docx – Gerade in „Corona-Zeiten“ mit allen ihren Einschränkungen sind auch die Familien besonders herausgefordert. Wie lässt es sich auf engem Raum gut miteinander auskommen? Wie kann man sich Freude schenken? Wie Kinder anregend beschäftigen? Wo gibt es Hilfe und Anregungen für den Alltag?

Die Familienarbeit des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen hat schon seit Jahren auf ihrer Internetseite ‚www.sagtsweiter.de‘ ein Familien-Portal eingerichtet und bietet dort Informationen und Austausch für Familien im Kreis Altenkirchen an. Jetzt hat Webmasterin Carolin Schwarzbach, passend zu den „Corona-Herausforderungen“, die „Sagtsweiter-Box“ auf der Homepage ins Leben gerufen. Diese „Box“ steht nun online und bietet Familien viele Informationen rund um „Außergewöhnliche Zeiten des Zuhause-Bleiben-Müssens“. Neben wichtigen Beratungstelefon-Nummern und Spielideen finden sich in der Box auch Tipps, wie man Kinderbetreuung und Homeoffice gut verbinden kann. Weitere Hinweise laden zu Wettbewerben ein oder zeigen zusätzliche Info-Quellen auf.

Auch die Evangelischen Kirchengemeinden und ihre Jugendmitarbeiter haben viele tolle Ideen entwickelt, die Kinder und Jugendliche durch die Corona-Krise begleiten. So bietet etwa die Lesestube der Ev. Kirchengemeinde in Gebhardshain, unterstützt von der Kirmesjugend einen „Lieferdienst für Bücher und Medien an“ an, oder Diakonin Svenja Spille (KG Wissen) präsentiert täglich per Video eine neue Folge ihres Handpuppen-Spiels mit „Superwurm und Haiko“.

„Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre guten Erfahrungen und Ideen aus Ihrem Alltag mit Kindern im Zuge der Corona-Krise senden, die wir gerne mit in die Sagtsweiter-Box aufnehmen“, ermuntert Jugendreferentin Carola Paas alle zur Mitarbeit.

Kontakt: info@sagtsweiter.de oder über das Kontaktformular der Homepage. Zudem ist die Familienseite des Kirchenkreises auch auf facebook zu finden.

Foto: Webmasterin Carolin Schwarzbach (Altenkirchen) hat für die Corona-Zeiten eine ‚Sagtsweiter-Box‘ für das Internetprotal des Evangelischen Kirchenkreises ins Leben gerufen. Hier gib es Tipps für den „neuen“ familiären Alltag, Hilfestellungen, Spielideen und vieles mehr. Aktiv können dort alle Familien auch ihre Tipps an andere weitergeben.

Diakonin Svenja Spille bietet jeden Tag bis Ostern nun ein neues Video mit ihren beiden Handpuppen „Superwurm und Haiko“ an und sorgt so für Unterhaltung und Abwechslung in den besonderen Tagen. (Fotos: privat/Kirchenkreis)