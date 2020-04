Veröffentlicht am 4. April 2020 von wwa

PUDERBACH – KSC Karate Team gewinnt Förderung vom Landessportbund – Bäm Plopp Boom des LSB Rheinland-Pfalz geht an das KSC Karate Team. – Zur Finanzierung der Leistungssport Kooperationen und besonderen Aktivitäten erhält das KSC Karate Team vom LSB, gefördert durch Lotto Rheinland-Pfalz die Maximalförderung. Das Projekt Bäm Plopp Boom zeichnet jedes Jahr die besten Leistungssportkonzepte der Vereine in Rheinland-Pfalz aus. Dabei kommt es nicht auf die Sportart an, sondern auf die besten Konzepte der Vereine mit dem Ziel von Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene.

Das KSC Karate Team hat in den letzten Jahren Kooperationen mit verschiedenen Vereinen ins Leben gerufen, die jetzt belohnt werden. Darüber hinaus nutzt das KSC auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftlichen Forum und der Fachschaft Sport der Universität Koblenz. Ein enger Kontakt mit den Landes- und den Bundestrainern, die alle auch schon in Puderbach im KSC waren, unterstreichen das Engagement.