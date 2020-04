Veröffentlicht am 5. April 2020 von wwa

PUDERBACH – Entwendung eines BMW 116d in Puderbach – Im Zeitraum von Freitagabend, 03., 21:00 Uhr bis Samstagmittag, 04. April 2020, 12:00 Uhr wurde in der Ulmenstraße in Puderbach durch unbekannte Täter ein BMW, 116d, in der Farbe grau entwendet. Der PKW verfügt über ein Keyless-Go-System. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei