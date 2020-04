Veröffentlicht am 3. April 2020 von wwa

NEUWIED – Umfangreiches Angebot online ab 6. April – Dank KiJub und Big House in den Osterferien keine Langeweile – In diesen Osterferien ist nichts so, wie es auch Kinder und Jugendliche aus den vergangenen Jahren kennen. Das Hauptaugenmerk liegt immer noch darauf, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Deshalb muss auch der Nachwuchs auf geliebte Freizeitaktivitäten verzichten – wie zum Beispiel den Besuch des Bauspielplatzes. Doch die Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros und des Big House haben mit einigen Kooperationspartnern ein interessantes Ferienprogramm auf die Beine gestellt, dass sich ab 6. April online abrufen lässt.

Auf der KiJub-Homepage finden sich bunte Seiten, die Basteln und Kreativität in den Fokus rücken: spannende Experimente, lustige Spiele und knifflige Rätsel für die ganze Familie. Täglich werden vormittags Kinder- und Frühlingsliedervideos im Internet veröffentlicht, in denen ein Kijub-Mitarbeiter Kinder und deren Familien zum Mitsingen bekannter und weniger bekannter Frühlingslieder auffordert. Die Zuschauer können mitbestimmen, welche Lieder ab dem 13. April zu hören sein werden. Gemeinsam mit dem „kreARTiv Atelier Neuwied“ hat das KiJub-Team mehrere Kurzvideos vorbereitet, die täglich ab 14 Uhr verschiedene Techniken rund um Zeichnen, Malen, Schönschreiben, Bauen und Gestalten zeigen.

Mit der Freien Bühne Neuwied hat das KiJub ein interaktives Theaterprojekt ins Leben gerufen, bei dem der Nachwuchs ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Der Plan ist folgender: Auf der KiJub-Facebookseite http://www.facebook.com/ kijubneuwied arbeiten Mädchen und Jungen gemeinsam mit Tammy Sperlich und Boris Weber vom 6. bis 9. April an der Entwicklung einer Geschichte. Die Freie Bühne Neuwied führt diese Geschichte dann auf, sei es als Theaterstück, Hörspiel oder Lesung. Das Ergebnis wird am Samstag, 11. April, auf Facebook präsentiert.

Auch zum Erstellen einer Fotostory ruft das KiJub auf, das für die besten Beiträge interessante Preise ausgelobt hat. Dafür benötigen die Teilnehmer Smartphone, Digitalkamera oder ein Tablet sowie ein entsprechendes Programm. Es gibt verschiedene Apps für die unterschiedlichen Betriebssysteme. Die fertige Story sollte als PDF abgespeichert werden und nicht mehr als zehn Seiten haben. Sie kann bis zum 20. April an folgende Mail-Anschrift unter dem Betreff „Superhelden“ geschickt werden: kijub@neuwied.de. Bitte Namen und Alter angeben.

Ganz ohne Bauspielplatz geht es in den Osterferien nicht. Daher finden Kinder auf der KiJub-Internetseite eine Bastelanleitung, anhand derer sie ihren eigenen

Bauspielplatz aus Knete und Salzteig herstellen können. Und last but not least startet das KiJub mit der AWO-Jugendarbeit die Aktion „Ostergrüße“ für Menschen in Pflege- oder Senioreneinrichtungen. Gerade jetzt an Ostern ist das Kontaktverbot für viele Kranke und ältere Menschen eine Zeit der Isolation. Sie freuen sich über Osterpost oder Frühlingsgrüße, ein selbstgebasteltes Bild oder einen kleinen Osterkorb. Kinder können nun loslegen und ihre Karten, Briefe, Bilder oder anderen Werke entweder postalisch an den AWO-Kreisverband Neuwied, Kinder und Jugendarbeit, Rheinstraße 35, 56564 Neuwied, schicken oder am Donnerstag, 9. April, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr dorthin bringen. Vor dem Eingang wird eine Kiste stehen. Es wird um Beachtung der Abstandsregelung gebeten, falls mehrere Kinder gleichzeitig dort sein sollten.

Sämtliche Angebote finden sich im Internet unter www.neuwied.de/online-ferienangebot.html (ab Montag) oder unter www.kijub-neuwied.de sowie auf www.facebook.com/kijubneuwied.

Auch das städtische Jugendzentrum Big House hat Interessantes anzubieten. Auf der Homepage gibt es Kochtipps, Workout-Anleitungen, Entspannungsübungen, Kartenspiele, Kunstprojekte sowie eine Live-Chat-Stunde gegen Langeweile. Von besonderem Interesse ist ein gemeinsames Musikprojekt in Zeiten von Abstandsregelungen, das virtuelle Big House Orchester: Wer ein Instrument spielt, meldet sich beim Big House via Mail an jugendzentrum@neuwied.de und erhält dann Noten. Deren Schwierigkeitsgrad ist so gewählt, dass sich möglichst viele beteiligen können. Damit alle im gleichen Rhythmus spielen, lässt sich von der Big House-Homepage ein Video oder eine MP-3-Datei downloaden, auf denen der Takt vorgegeben wird. Seinen jeweiligen Beitrag zeichnen die Teilnehmer per Video auf und senden es dann ans Jugendzentrum. Das schneidet alles zu einem großen Orchesterklang zusammen.

Alle Angebote des Jugendzentrums Big House finden sich im Internet unter www.bighouse-neuwied.de oder www.facebook.com/JugendzentrumBigHouse