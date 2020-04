Veröffentlicht am 3. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Covid-19 im Kreis Altenkirchen: Zahl der Infektionen steigt auf 62 – Auch zum Ende der Woche verzeichnet der Kreis Altenkirchen einen moderaten Anstieg der Infektionszahlen von Covid-19: Mit Stand vom 3. April, 10 Uhr, liegt die Zahl der Infektionen kreisweit bei 62, am Vortag waren es zur Mittagszeit 59. Zwei Patienten befinden sich weiterhin auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses, ein weiterer in einem Krankenhaus in Siegen und einer im Krankenhaus in Hachenburg. 27 der im Kreis bislang infizierten Frauen und Männer gelten nun als geheilt.

Die Übersicht nach Verbandsgemeinden und die Entwicklung im Vergleich zum Vortag:

VG Altenkirchen-Flammersfeld: 11 (+1)

VG Betzdorf-Gebhardshain: 13

VG Daaden-Herdorf: 13 (+1)

VG Hamm: 0

VG Kirchen: 18 (+1)

VG Wissen: 7