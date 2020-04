Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Covid-19-Infektionen im Kreis Altenkirchen: 59 Personen infiziert, 25 genesen – Erneut verzeichnet das Altenkirchener Gesundheitsamt nur einen geringen Anstieg der Covid-19-Infektionen: Die Gesamtzahl der kreisweit nachgewiesen infizierten Menschen liegt am 2. April, 12.30 Uhr, bei 59. Am Vortag waren es zur gleichen Zeit 57. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses, einer wird beatmet, eine weitere Person in einer Siegener Klinik. Die positive Nachricht: 25 der im Kreis bislang infizierten Frauen und Männer gelten als geheilt.

Die Aufteilung nach Verbandsgemeinden und die Entwicklung im Vergleich zum Vortag:

VG Altenkirchen-Flammersfeld: 10 (+1)

VG Betzdorf-Gebhardshain: 13

VG Daaden-Herdorf: 12

VG Hamm: 0

VG Kirchen: 17 (+1)

VG Wissen: 7

Ein Hinweis zum Verständnis: Bei der Meldung vom 1. April gab es einen Übertragungsfehler. Die VG Altenkirchen-Flammersfeld wurde mit 12 Infektionen ausgewiesen, die VG Daaden-Herdorf mit 9. Korrekt war es umgekehrt. Die Gesamtzahl von 57 Infizierten am 1. April ändert sich damit nicht.

Landrat Dr. Peter Enders ist erleichtert darüber, dass die Kurve der Infektionen im Kreis weiterhin nur langsam ansteigt: „Wir können alle daran mitwirken, dass die Virus-Ausbreitung sich verlangsamt, indem wir Kontakte vermeiden, wo es nur geht. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten!“ Enders zeigt sich zudem froh darüber, dass bereits 25 Menschen als geheilt gelten.