Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Schutz der Beschäftigten in gewerblichen und produzierenden Bereichen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 3.276 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 27 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 75 1 Altenkirchen 57 Alzey-Worms 91 Bad Dürkheim 189 2 Bad Kreuznach 108 Bernkastel-Wittlich 67 Birkenfeld 39 Bitburg-Prüm 113 Cochem-Zell 112 Donnersbergkreis 63 1 Germersheim 71 1 Kaiserslautern 62 Kusel 52 Mainz-Bingen 154 1 Mayen-Koblenz 255 1 Neuwied 142 2 Rhein-Hunsrück 111 Rhein-Lahn-Kreis 96 2 Rhein-Pfalz-Kreis 105 Südliche Weinstr. 100 Südwestpfalz 53 2 Trier-Saarburg 92 1 Vulkaneifel 59 Westerwaldkreis 171 3 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 24 Kaiserslautern 61 1 Koblenz 134 6 Landau i.d.Pfalz 39 Ludwigshafen 92 Mainz 212 Neustadt Weinst. 62 1 Pirmasens 19 Speyer 31 Trier 65 Worms 83 2 Zweibrücken 17

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Schutz der Beschäftigten in gewerblichen und produzierenden Bereichen: „Aktuell zeigt sich, wie wichtig der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist“, betonte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Viele Beschäftigte arbeiten derzeit von zuhause und müssen Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. In der häuslichen Situation sind sie aber weitgehend vor Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt. In den gewerblichen und produzierenden Bereichen ist das weitaus schwieriger. Vor diesem Hintergrund weisen Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die Gewerkschaft IG Metall darauf hin, dass es umso dringlicher ist, die Beschäftigten in diesen Bereichen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.

„Eine enge und konstruktive Zusammenarbeit der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit den Arbeitnehmervertretungen ist für den Schutz vor Corona von besonderer Bedeutung. Gemeinsames Ziel sollte sein, dass die notwendigen Schutz­maßnahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie Hygienemaßnahmen und Abstand, umgesetzt und eingehalten werden. Gemeinsam mit der IG Metall rufe ich dazu auf, die Empfehlungen zum Schutz der Beschäftigten zu beachten und gut auf sich selber und andere Acht zu geben“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, sagte: „Immer noch gibt es eine Diskrepanz zwischen den öffentlichen Verhaltensvorschriften und der Wirklichkeit in den Betrieben. Die Arbeitgeber müssen ihrer gesetzlichen Fürsorge­pflicht nachkommen und mit den Betriebsräten und Vertrauensleuten Maß­nahmen zum Schutz der Beschäftigten umsetzen.“

Unterstützung der Gesundheitsämter: Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz übernehmen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sehr wichtige Aufgaben und sind zurzeit rund um die Uhr im Einsatz. Zur Bewältigung dieser Aufgaben wurde aufgrund der hohen Dynamik und schnellen Entwicklungen der Corona-Pandemie sehr kurzfristig Unterstützung vor Ort benötigt. Mit Hilfe von freiwilligen Helfern und Helferinnen wie Medizinstudierenden, Ärztinnen und Ärzten aus dem Ruhestand oder auch Lehrkräften, unterstützt das Land die Gesundheitsämter bei der kurzfristigen Vermittlung helfender Hände.

Auch in den kommenden Monaten werden die Gesundheitsämter Unterstützungsbedarfe haben. Potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich über die Helfer-Plattform „teamRLP“ anmelden und vermitteln lassen. Der Einsatz soll grundsätzlich ehrenamtlich erfolgen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern leisten eine sehr wichtige Arbeit zum Wohle unserer Gesellschaft und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Alle Freiwilligen, die sich zu ihrer Unterstützung melden, leisten dazu einen großen Beitrag“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Landesregierung wird im Dialog mit den Gesundheits­ämtern ein Konzept für den Einsatz der Freiwilligen erstellen.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.