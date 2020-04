Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht in Bendorf – Am Donnerstagmorgen, 02. April 2020, zwischen 08:00 und 08:15Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brauereistraße in Bendorf. Nach aktueller Spurenlage dürfte der Unfallverursacher im Rahmen eines Rangiervorganges das geparkte Fahrzeug touchiert und im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben. Aufgrund der festgestellten Lackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug dürfte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf unter 02622/94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei