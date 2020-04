Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Infoabend zur Klimakrise und Nachhaltigkeit – Der Infoabend zur Klimakrise und Nachhaltigkeit im Haus Felsenkeller war für den 23. April geplant. Es wird ein Ersatzangebot geben! Menschen, die sich für Fridays for Future bzw. Wwgoesgreen engagieren stellen ihre Inhalte dar und sind für Fragen und Austausch offen. Fridays for Future & „WWgoesgreen“ – Engagierte Menschen stellen sich vor. Unter diesem Titel arbeitet man im Bildungsbüro Haus Felsenkeller an einem E-Learning-Angebot. „WWgoesgreen“ hat mit einer Schülergruppe angefangen, die gemeinsam zum ersten „Fridays for Future“-Streik gefahren ist. Daraus kristallisierte sich bald eine kleinere Gruppe heraus, die nach der ersten Mahnwache in Altenkirchen anfing, weitere zu organisieren. Mittlerweile gehen die Aktivitäten der Gruppe weit darüber hinaus.

Gemeinsam will dieses Team das Thema Umweltschutz auch im ländlichen Raum präsenter gestalten und demonstrieren, dass so etwas nicht nur in der Stadt funktioniert. Auch Eltern wirken mit und unterstützen tatkräftig. Die Bewegung hat ungeahnte Ausmaße angenommen und schon vieles in Bewegung gesetzt. Die Erfolge, aber auch die Kritik, können in der Öffentlichkeit nicht mehr ignoriert werden.

Allerdings: Nur wer die Menschen und ihre Beweggründe kennt, kann sich zwischen Kritikern und Anhängern der Bewegung positionieren. An diesem Abend stellen die Gruppen „WWgoesgreen“ und Fridays for Future, sich und ihre ausgearbeiteten Forderungen vor. Außerdem wird es darum gehen, was jeder einzelne tun kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Umwelt zu schützen. Das und mehr wird es online erfahrbar geben, da die Veranstaltung leider ausfallen muss. Interessenten können sich jederzeit im Haus Felsenkeller melden und erhalten Zugang.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.