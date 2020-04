Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Erneute Graffiti-Schmierereien in Heimbach-Weis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01. auf 02. April, kam es in Heimbach-Weis erneut zu Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien, diesmal an einem Wohnhaus für Senioren und mehreren Verkehrsschildern. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Neuwied zu melden (02631-8780). Quelle: Polizei