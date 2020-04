Veröffentlicht am 2. April 2020 von wwa

CORONA – ALTENKIRCHEN – Geänderte Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Altenkirchen – Ab Montag, 06. April 2020, gelten für die Fieberambulanz in Altenkirchen geänderten Öffnungszeiten. Die Fieberambulanz wird von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Zusätzlich steht eine telefonische Erreichbarkeit für Rückfragen und notwendige Voranmeldungen von Montag bis Freitag zwischen 07.30 und 15 Uhr ergänzend zur Verfügung; Telefonnummer 02681/88-3101. Die Fieberambulanz befindet sich in der Sporthalle der Kinder- u. Jugendpsychiatrie am DRK Krankenhaus in Altenkirchen, am Ende des Besucherparkplatzes.