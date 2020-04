Veröffentlicht am 1. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – 139 Corona Infektionen im Kreis Neuwied – Mit Stand von Mittwoch, 01. April 2020, hat der Kreis Neuwied 139 positive Fälle einer Corona Infektion registriert, darunter sind zwei Todesfälle.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden seit 16. März insgesamt 1.133 Personen getestet. Derzeit sind fünf Corona-Ambulanzen im Kreis Neuwied in Betrieb. Diese sind in Asbach, Vettelschoß, Ehlscheid, Bad Hönningen und Neuwied. Besuche sind nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung über den Hausarzt möglich. Diese ausgelagerten Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte sollen Krankenhäuser entlasten und den regulären Betrieb in den Praxen weiter aufrecht erhalten.

Die Öffnungszeit der Fieberambulanz wird am Samstag nur von 10 bis 13 Uhr. Hier ist aktuell ein rückläufiger Besucherandrang festzustellen. Während zu Beginn täglich rund 100 Personen die Fieberambulanz aufsuchten, sind es am Dienstag 38 und am Mittwoch 42 gewesen. Auch am Wochenende waren es nur 23 bzw. 18 Personen.