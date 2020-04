Veröffentlicht am 1. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 3.036 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 25 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 71 1 Altenkirchen 52 Alzey-Worms 87 Bad Dürkheim 179 2 Bad Kreuznach 108 Bernkastel-Wittlich 67 Birkenfeld 31 Bitburg-Prüm 103 Cochem-Zell 108 Donnersbergkreis 60 1 Germersheim 67 1 Kaiserslautern 59 Kusel 48 Mainz-Bingen 119 Mayen-Koblenz 244 1 Neuwied 139 2 Rhein-Hunsrück 106 Rhein-Lahn-Kreis 86 2 Rhein-Pfalz-Kreis 92 Südliche Weinstr. 94 Südwestpfalz 47 2 Trier-Saarburg 83 1 Vulkaneifel 52 Westerwaldkreis 155 2 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 22 Kaiserslautern 58 1 Koblenz 131 6 Landau i.d.Pfalz 34 Ludwigshafen 86 Mainz 196 Neustadt Weinst. 57 1 Pirmasens 15 Speyer 29 Trier 60 Worms 79 2 Zweibrücken 12

Landesregierung prüft erweiterte Nutzung von Einweg-Schutzmasken in Krankenhäusern

Im Anbetracht der bestehenden Knappheit weist die Landesregierung nochmals auf den Robert Koch-Institut vorgesehenen ressourcenschonenden Einsatz von Schutzmasken in Einrichtungen des Gesundheitswesens hin. Dieser ermöglicht einen optimalen Einsatz von Masken und auch eine Wiederverwendung unter bestimmten Voraussetzungen.

In diesem Zusammenhang prüft die Landesregierung auch die einmalige Aufbereitung von FFP2-Masken durch Sterilisation in Krankenhäusern. Das Verfahren entspricht grundsätzlich der Aufbereitung zahlreicher Medizinprodukte im Krankenhaus. Sowohl das Landesuntersuchungsamt als auch die Universitätsmedizin Mainz sehen in dieser Form der Aufbereitung von FFP2-Masken grundsätzlich die Möglichkeit, der derzeitigen Verknappung von Masken entgegenzuwirken. In den meisten Krankenhäusern sind die Strukturen zur Sterilisation von Medizinprodukten gegeben.

„Rheinland-Pfalz arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, die angespannte Lage bei der persönlichen Schutzausrüstung besonders in den Krankenhäusern und Einrichtungen der Pflege zu entlasten. Die einmalige Aufbereitung von Masken in den Krankenhäusern wäre dazu ein wichtiger Beitrag“, betonte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Mögliche Maßnahmen zum ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zusammenhang COVID-19 des Robert Koch-Institutes finden Sie hier.