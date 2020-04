Veröffentlicht am 1. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen informiert mit Stand von Mittwoch, 1. April, 12.30 Uhr, über die Entwicklung der Corona-Ausbreitung im Kreisgebiet: Demnach zählt man bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 57 infizierte Personen, das sind vier mehr als am Dienstag, 31. März, zur Mittagszeit.

Mittlerweile werden zwei Patienten stationär behandelt. Ein Patient befindet sich bereits seit Ende letzter Woche auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses und wird beatmet. Ein weiterer wird in einer Siegener Klinik behandelt, er muss allerdings derzeit nicht beatmet werden. Alle übrigen Infizierten befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Weitere Labor-Untersuchungen laufen.

Die Aufteilung nach Verbandsgemeinden im Kreis ergibt folgende Verteilung:

VG Altenkirchen-Flammersfeld: 12

VG Betzdorf-Gebhardshain: 13

VG Daaden-Herdorf: 9

VG Hamm: 0

VG Kirchen: 16

VG Wissen: 7