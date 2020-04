Veröffentlicht am 31. März 2020 von wwa

REGION – Gemeinsam da durch – Sparkasse Westerwald-Sieg informiert über neue Förderprogramme – Corona verändert unsere Welt. Schulen, Kitas und viele Geschäfte sind geschlossen, soziale Kontakte eingeschränkt. Auch der Alltag in den Sparkassen ist nicht mehr der gleiche.

Die Sparkassen stellen einen immensen Beratungsbedarf der Unternehmen und Selbständigen im Zuge der Corona-Krise fest. Sie sind sich ihrer Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft bewusst. Als Hausbank stehen sie auch in der Corona-Krise an der Seite ihrer Kunden.

„Wir leisten so schnell und umfassend wie möglich unseren Beitrag dazu, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Kunden zur Seite“, betont Andreas Görg, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg. Daher unterstützen wir unsere Unternehmen, die Förderangebote des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz schnell in Anspruch zu nehmen und damit sie die Corona-Krise gut überstehen.“

In unserer Internetfiliale unter www.skwws.de haben wir unter der Rubrik „Corona-Infos“ alle Hilfsangebote des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz zusammen gestellt. Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Solo-Selbstständige bieten wir weiterführende Links zu den konkreten Finanzierungsprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie zu den konkreten Hilfsangeboten des Landes Rheinland-Pfalz, dem Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz.

Corona-Sofortzuschüsse des Bundes werden direkt und ausschließlich bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (www.isb.rlp.de) beantragt. Von diesem Zuschussprogramm können Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, sowie Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe Gebrauch machen. Bei bis zu 5 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) ist ein Zuschuss von 9.000 Euro für 3 Monate, bei bis zu 10 Beschäftigten ein Zuschuss bis 15.000 Euro erhältlich.

Etwas anders verhält es sich mit den Landeshilfen für Kleinunternehmer. Diese sind als landesverbürgte Darlehen bei den jeweiligen Hausbanken zu beantragen.

Bei Kunden mit bis zu 10 Beschäftigten betragen diese maximal 10.000 Euro. Bei Unternehmen von 11 bis 30 Beschäftigten sind es maximal 30.000 Euro zuzüglich eines Landeszuschusses von 30 Prozent der Darlehenssumme. Die Sofortdarlehen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind bis Ende 2021 tilgungsfrei.

Der Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg betont, dass die Sparkasse in dieser schwierigen Zeit allen Kundinnen und Kunden bestmöglich zur Seite stehen und gemeinsam mit ihnen durch diese Krise gehen wird. Wir sind für Sie da, online, per App, E-Mail, oder persönlich am Telefon.

Bleiben Sie gesund!