Veröffentlicht am 31. März 2020 von wwa

BREITSCHEID – Frau von freilaufendem Hund gebissen – Am Donnerstagabend, 12. März 2020, gegen 20.20 Uhr wurde eine 61jährige Frau in Breitscheid durch einen Hundebiss verletzt. Bei dem Hund soll es sich vermutlich um einen hellen/gelben Labrador gehandelt haben. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei