Veröffentlicht am 30. März 2020 von wwa

BETZDORF – Ein ganzes Leben für das Rote Kreuz – Marlene Eutebach wurde für ihren Jahrzehnte langen Einsatz als Blutspendebeauftragte im Ortsverein Betzdorf geehrt. Sie kam an diesem Mittwoch im März, wie ach so oft, zum gewohnten Blutspendelokal, der Stadthalle in Betzdorf, um dort ihren ehrenamtlichen Job zu erledigen – wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt ist. Doch dieser Tag sollte für sie ein besonderer werden.

Aber zunächst ein Ausflug in die Vergangenheit: Seit 1957 ist Marlene Eutebach aktives Mitglied im DRK-Ortsverein Betzdorf. 1962 wurde sie zur Gruppenführerin ausgebildet. Seit 1977 ist sie in der Seniorengymnastik aktiv und leitet noch heute mit fast 80 Jahren zwei Seniorengymnastik- bzw. -Tanzgruppen in Betzdorf. Auch eine Ausbildung speziell für Osteoporose-Gymnastik absolvierte sie. Sie engagiert sich bis heute in ihrem Ortsverein, sowohl mit verschiedensten Leitungs- bzw. Vorstandstätigkeiten oder bei Blutspendeterminen und deren Organisation. Auch auf Kreisverbandsebene machte Marlene Eutebach sich einen Namen. So war sie Leiterin der Sozialarbeit, begleitete zusammen mit ihrem Mann als Betreuerin eine Behindertenschiffsreise des Kreisverbandes und ist Gründungsmitglied des DRK-Betreuungsvereins mit Sitz in Altenkirchen. Sie erhielt Auszeichnungen für langjährige aktive Rotkreuzarbeit durch den DRK-Kreis- und -Bundesverband.

Nun zurück in die Gegenwart: Gleich acht Vertreter des DRKs ehrten Marlene Eutebach für ihre Verdienste beim letzten Blutspendetermin in ihrem Heimatortsverein in Betzdorf. Zu den Gratulanten gehörten (v. l.) Marcell Brenner und Alfons Lang (neuer und bisheriger Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen) sowie Michael Lieber (Präsident des Kreisverbandes), Marcus Klein (Bereitschaftsleiter im Ortsverein Betzdorf), Dr. med. Peter Enders (Landrat und Vizepräsident des Kreisverbandes), Bernd Brato (Verbandsgemeindebürgermeister und Vorsitzender des Ortsvereines Betzdorf), Frank Rüge (stellv. Bereitschaftsleiter im Ortsverein Betzdorf) und letztlich Peter Dobrinoff (Blutspendebeauftragter des Blutspendedienstes West).

Foto: Angenehm überrascht nahm Marlene Eutebach die Ehrung entgegen.