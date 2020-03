Veröffentlicht am 27. März 2020 von wwa

PRACHT – CORONA – Absagen von Aktionen und Terminen in der Gemeinde Pracht – ABGESAGT – Umwelttag in Pracht am Samstag, 28. März. Der für den 28. März geplante Umwelttag in Pracht wird abgesagt. Als neuen Termin wird der 25. April vorgesehen. Weitere Information zur Durchführung der Flursäuberung folgt zeitnah.

ABGESAGT – Aktion „neue Obstbäume“ pflanzen. Die für den 4. April geplante Aktion „neue Obstbäume“ pflanzen fällt aus. Die Auslieferung der Bäume von der Kreisverwaltung erfolgt entweder im Herbst 2020 oder im Frühjahr 2021.

Gratulationen zu Geburtstagen und an Ehejubilare. Die persönlichen Glückwünsche durch den Ortsbürgermeister an die Bürger über 80 Jahre und an die Ehejubilare finden zur Zeit nicht statt.

Kinderspielplätze, Bolzplätze und öffentliche Plätze in der Ortsgemeinde Pracht bleiben gesperrt. Auf Grund der „Allgemeinverfügung des Landkreises Altenkirchen“ zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleiben bis auf weiteres die Spiel-, Bolz- und Festplätze in den Ortsteilen Pracht, Wickhausen und Niederhausen geschlossen. Die Ortsgemeinde bittet um Beachtung!

Ortsgemeinde Pracht richtet Einkaufsservice ein: Die Ortsgemeinde Pracht richtet für ältere Menschen und Personen in häuslicher Quarantäne einen Einkaufsservice zur Grundversorgung ein. Der Service richtet sich an Personen, die ihre Grundversorgung aufgrund der aktuellen Lage nicht über Familie oder Nachbarschaftshilfe sicherstellen können. Sollte in dieser Hinsicht Hilfe benötigt werden, kann man den Ortsbürgermeister Udo Seidler kontaktieren. Bestellungen werden am Vortag bis 17:00 Uhr entgegengenommen unter Tel. Nr.: 67245 oder Handy: 0170 1850952 oder per E-Mail an udoseidler@t-online.de. Der Ortsbürgermeister wird mit Unterstützung der Gemeinderatsmitglieder die Bestellungen erledigen. Dieses Angebot gilt vorläufig bis zum 18. April.