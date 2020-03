Veröffentlicht am 27. März 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Mofa-Rollers in Wissen – In der Zeit von Mittwoch, 25. März 2020, von 22:00 Uhr und Donnerstag, 26. März 2020, bis 17.25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mofa-Roller der Marke Yamaha. Der Roller stand verschlossen vor dem Anwesen. Durch einen Bekannten wurde der 16jährige Roller-Besitzer darauf aufmerksam gemacht, dass sein Mofa-Roller unweit des Hauses an einem Feldweg liegen würde. Der Roller wies Beschädigungen an der Verkleidung und dem Lenkradschloss auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei