Veröffentlicht am 27. März 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 255 schwer verletzt – Am Donnerstagnachmittag, 26. März 2020, gegen 15:15Uhr erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Motorradunfall auf der L 255 zwischen Neustadt/Wied und Oberhoppen. Aus ungeklärter Ursache kam ein 55jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geliefert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei