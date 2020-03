Veröffentlicht am 24. März 2020 von wwa

WISSEN – Circus Ronelli in Not – Spenden erbeten – In Birken-Honigsessen, Oppertsau/Fürthen, Altenkirchen, Hachenburg, Nauroth, Brachbach und Niederfischbach hat man den kleinen Zirkus RONELLI noch in guter Erinnerung. Während seiner Auftrittsserie in Scheuerfeld traf ihn jedoch ein Hammerschlag: Wegen der Coronakrise musste er kurzfristig sein Manegenzelt abbrechen und den Zeltplatz verlassen. Dies trifft das Familienunternehmen sehr hart: Keine Vorstellungen, kein Einkommen für Fernando und Maike Trumpf mit ihren vier kleinen Kindern. Die Kosten für ihren Lebensunterhalt sowie den Unterhalt des Fuhrparks und natürlich das Futter für die Circustiere laufen selbstverständlich weiter.

Das Unternehmen hat sich in den drei Jahren seines Bestehens einen guten Ruf erarbeitet und viele Besucher mit einem anspruchsvollen Programm begeistert. Speziell die Kinder sind von den Trumpfs einbezogen worden, was besonders gut ankam.

Jetzt ist aber alles anders. Der Circus bekommt keine finanzielle Unterstützung seitens staatlicher Stellen. Seine Existenz steht ohne eine Soforthilfe auf dem Spiel. Fernando und Maike Trumpf versuchen deshalb, ihren Fuhrpark anderweitig zu nutzen. So wollen sie ihren Sattelzug beispielsweise in den momentan schweren Zeiten für Transporte aller Art zur Verfügung stellen. Auch könnten sie sich vorstellen, dass sie die Show ins Internet stellen und so ihr Publikum erreichen.

Schon kurz vor der ersten Darbietung in Scheuerfeld haben zwei Landwirte in Mittelhof kostenlos Heu für die Ziegen und Ponys von Circus Ronelli zur Verfügung gestellt. Gefragt sind aber auch Stroh, Möhren, altes Brot und so weiter. Benötigt wird auch Sägemehl als Einstreu für den Stall der Circustiere. Fernando Trumpf würde die Spenden natürlich vor Ort abholen.

Am meisten nützen würden natürlich finanzielle Zuwendungen. Allen Firmenspendern bietet man an, ihr Logo kostenlos auf Ronelli-Plakate und Flyer drucken zu lassen, denn eines Tages wird es hoffentlich wieder heißen: „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, der Circus Ronelli begrüßt Sie bei der Premiere unserer neuen Show in der Manege!“ Und wer gespendet hat, erhält natürlich kostenlos Eintritt zu einer der Vorstellungen.

Der Wissener Ferdinand Klaas, noch gut bekannt als „Nikolaus“ bei den Weihnachtsvorstellungen in Birken-Honigsessen, hat sich bereit erklärt, den Circus Ronelli auch jetzt in seiner größten Not zu unterstützen. Er stellt seine Telefonnummer zur Verfügung. Dort kann sich melden, wer den Circusleuten helfen möchte, gleich ob mit finanziellen Mitteln oder durch Futterspenden. Klaas reagiert dann sofort und gibt den Anruf an die Trumpfs weiter. Er bedankt sich schon jetzt bei allen, die den Familiencircus am Leben halten möchten.

Spenden erbeten unter Tel. 0160 95646497 (Klaas).