Veröffentlicht am 24. März 2020 von wwa

HACHENBURG -Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz DM-Markt in Hachenburg – Polizei sucht Zeugen – Am Montag, 16. März 2020, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein dunkelgrauer VW Polo auf unbekannte Weise am Kotflügel hinten rechts beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662/9558-0. Quelle: Polizei