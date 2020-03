Veröffentlicht am 25. März 2020 von wwa

ATZELGIFT – Scheibe an Bagger in Atzelgift eingeworfen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. auf 24. März 2020, wurde an einem Bagger, der auf einer Baustelle zwischen Atzelgift und Luckenbach abgestellt war, mit einem Stein die Scheibe eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei