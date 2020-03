Veröffentlicht am 24. März 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Firma aus Rheinland-Pfalz spendet bis zu 100.000 Liter Desinfektionsmittel – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 1480 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 5 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 45 0 Altenkirchen 21 0 Alzey-Worms 56 0 Bad Dürkheim 109 0 Bad Kreuznach 49 0 Bernkastel-Wittlich 28 0 Birkenfeld 17 0 Bitburg-Prüm 49 0 Cochem-Zell 40 0 Donnersbergkreis 32 0 Germersheim 25 0 Kaiserslautern 23 0 Kusel 25 0 Mainz-Bingen 65 0 Mayen-Koblenz 159 1 Neuwied 85 1 Rhein-Hunsrück 55 0 Rhein-Lahn-Kreis 48 1 Rhein-Pfalz-Kreis 34 0 Südliche Weinstr. 36 0 Südwestpfalz 17 0 Trier-Saarburg 19 0 Vulkaneifel 29 0 Westerwaldkreis 93 1 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 12 0 Kaiserslautern 25 0 Koblenz 67 0 Landau i.d.Pfalz 7 0 Ludwigshafen 25 0 Mainz 90 0 Neustadt Weinst. 15 1 Pirmasens 7 0 Speyer 13 0 Trier 11 0 Worms 46 0 Zweibrücken 3 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Firma aus Rheinland-Pfalz spendet bis zu 100.000 Liter Desinfektionsmittel

Ein rheinland-pfälzisches Unternehmen, das namentlich nicht genannt werden möchte, stellt der Landesregierung kostenlos Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bei der Sachspende handelt es sich um isopropanolische Desinfektion gemäß den Vorgaben der WHO sowie Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Diese werden über einen Zeitraum von mehreren Wochen hergestellt und dem Land überlassen.

„Es ist uns ein ernstes Anliegen, niemanden in diesen Tagen hilflos zu lassen; am allerwenigsten diejenigen, die die Versorgung und die optimale Betreuung unserer Mitmenschen bis über die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit gewährleisten. Es ist der Wille unserer Leitung und aller Mitarbeitenden, dass diese Herstellung nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt ist, sondern den Krankenhäusern, der Alten- und Bedürftigenpflege sowie den Apotheken als Sachspende zur Verfügung gestellt wird“, teilt das Unternehmen mit.

„Das Land übt sich in sozialer Distanz – und rückt doch ein Stück zusammen. Das zeigt diese großzügige Spende. Dafür und für die Bereitschaft des Unternehmens, mit beispiellosem Engagement und großer Solidarität zur Bekämpfung der Coronakrise beizutragen, möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, betonte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Die Koordination und Abwicklung erfolgt über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz. Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes, kündigte an, dass man die Desinfektionsmittel zuerst dort einsetzen werde, wo man sie am dringendsten benötige. „Wie der Transport und die Verteilung der Desinfektionsmittel erfolgen soll, wird derzeit noch geklärt. Wir sind froh und dankbar für diese beispiellose Spende, denn diese wird an vielen Stellen im Land derzeit dringend benötigt“, so Placzek.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.