Veröffentlicht am 23. März 2020 von wwa

NEUWIED – Onleihe in der StadtBibliothek weiterhin möglich – Information und Unterhaltung in Krisenzeiten – Die StadtBibliothek Neuwied macht darauf aufmerksam, dass trotz der wegen des Corona-Virus erfolgten Schließung der Einrichtung, das beliebte Ausleihen von Medien via der Plattform „Onleihe Rheinland-Pfalz“ natürlich weiterhin möglich ist.

Auf der Homepage der städtischen Bibliothek – https://www.neuwied.de/ stadtbibliothek0.html – finden sich alle weiteren Informationen zum Ausleihprocedere sowie ein entsprechendes Anmeldeformular (https://www.neuwied.de/5861.html). Die StadtBibliothek wünscht viel Spaß beim Lesen und Informieren.