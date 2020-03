Veröffentlicht am 23. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haarstudio U 3 spendet an den Hospizverein Altenkirchen – Seit einigen Jahren bewirtet das Haarstudio U 3 anlässlich des Karnevalsumzugs in Altenkirchen die auf den Umzug wartenden Zuschauer mit Speisen und Getränken. Der Erlös kommt anschließend einer sozialen Einrichtung zugute. In diesem Jahr wurde der Hospizverein Altenkirchen mit einem Betrag in Höhe von 400 Euro unterstützt. Die Spende wurde von den Inhaberinnen Ute Gehrig und Aileen Hoppen (Bildmitte) an Marita Türpe (links) und Andrea Hahn-Hassel (rechts) vom Hospizverein Altenkirchen übergeben. Foto: HPVAK-SpendeHaarstudioU3