Veröffentlicht am 20. März 2020 von wwa

BONN – Bonner Polizei plant Geschwindigkeitskontrollen – Für den Zeitraum 23. bis 27. März 2020 plant die Bonner Polizei folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 23. März 2020, in Niederbachem auf der L 123, in Bonn-Venusberg auf dem Haager Weg, in Bonn-Friesdorf auf der Ürziger Straße und in Bonn-Endenich auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Dienstag 24. März 2020, in Bonn auf dem Ippendorfer Weg und der Reuterstraße, in Königswinter-Freckwinkel auf der Siegburger Straße und in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247;

Mittwoch, 25. März 2020, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Beuel auf der L 16, in Bonn auf der Adenauerallee und in Rheinbach auf der L 493;

Donnerstag, 26. März 2020, in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Königswinter auf der L 268, in Meckenheim auf der Gerhard-Boeden-Straße und in Bornheim-Brenig auf der Straße Hohlenberg;

Freitag, 27. März 2020, in Berkum auf der L 123, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße, in Bonn auf der Ludwig-Erhard-Allee und in Beuel auf der Oberkasseler Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.